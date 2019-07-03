أول قضية.. اليابان قد تحاكم اثنين حاولا الانضمام لداعش

أعلنت الشرطة اليابانية، الاربعاء، أن يابانيين اثنين قد يحاكمان بسبب الاشتباه بمحاولة انضمامهما لتنظيم داعش في أول قضية من نوعها في البلاد.

وأفاد ناطق باسم الشرطة أنّ "شرطة طوكيو أحالت شخصين إلى النيابة لتخطيطهما للسفر إلى سوريا بتهمة القتال في مجموعة مناهضة للحكومة".

وأوضح أن 3 أشخاص آخرين أحيلوا إلى النيابة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المتهمين الخمسة طالب سابق يبلغ 21 عاما خطط للسفر إلى سوريا في العام 2014.

وأبلغ الطالب السابق، الشرطة أنّه أراد الالتحاق بتنظيم داعش والقتال في صفوفه.

موضوع يهمك عثر فريق محلي متخصص في شمال سوريا على 200 جثة على الأقل، يُعتقد أن بينهم قتلى كانوا رهائن عند تنظيم داعش، داخل مقبرة... الرقة.. 200 جثة بمقبرة جماعية بينهم رهائن لداعش سوريا

وتتضمن قائمة المتهمين الصحافي المتمرس المستقل، كوسوكي تسونيوكا، والباحث في الشريعة، كو ناكاتا، الذي استشاره الطالب السابق على الأرجح بخصوص السفر إلى سوريا.

وكانت الحكومة اليابانية طالبت تسونيوكا في وقت سابق من هذا العام بتسليم جواز سفره لاعتزامه السفر إلى اليمن.

ويأتي الإجراء الجديد وسط جدل في اليابان حول ما إذا كان من الواجب منع الصحافيين من السفر لمناطق النزاع بعد اختطاف صحافي ياباني في سوريا قبل الإفراج عنه العام الفائت.