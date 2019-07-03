فرنسا: إيران لن تكسب شيئا بمخالفة الاتفاق النووي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن إيران لن تكسب شيئا بمخالفة بنود الاتفاق النووي وذلك ردا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضافت "عدم الالتزام بالاتفاق النووي سيؤجج التوتر المتفاقم أصلاً في المنطقة".



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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو/تموز إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%.

هذا وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء على قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب، واصفاً قرار طهران بالسيئ.

إلى ذلك اعتبر ترمب أن طهران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015 قبل فترة طويلة من توليه منصب الرئاسة.