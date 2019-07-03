كوشنر: لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية في غياب حل سياسي

قال مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية في غياب حل سياسي، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية" في واشنطن.

وفي تصريحات للصحافيين - خلال مؤتمر عبر الهاتف - قال كوشنر إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "معجب جداً" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أميركا للسلام، معتبراً أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ بمقاطعة ورشة عمل البحرين.

وأوضح كوشنر أنه سيتم الإعلان عن الخطوة القادمة خلال أسبوع.

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وكان جاريد كوشنر قد أكد على أن الخطة الأميركية تشكل "فرصة القرن" وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وقال كوشنر: "نحن هنا لنعمل معاً لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يجدون تسمية هذه الورشة على أنها صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن، إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة".

كوشنر قال إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعيش الجميع بكرامة واحترام.