الأمم المتحدة: مقتل آلاف في فنزويلا خلال عمليات أمنية

كشفت أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير جديد، أن حكومة فنزويلا سجلت ما يقارب 5300 عملية قتل في العام الماضي، موضحة أن الوفيات ناجمة عن "مقاومة السلطات"، فضلا عن 1569عملية قتل مماثلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

ودان مكتب ميشيل باشليت هذا "العدد الكبير إلى حد الصدمة" من عمليات القتل خارج إطار القانون أثناء العمليات.

ويأتي تقرير باشليت، الذي يركز على الثمانية عشر شهرا الماضية، في أعقاب زيارتها إلى فنزويلا خلال يونيو/حزيران، مستندة إلى تقارير من المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان على الانتهاكات ومصادر أخرى.

كذلك دعت باشليت إلى نزع أسلحة وتسريح الجماعات المسلحة الموالية للحكومة والمعروفة باسم "المجموعات".