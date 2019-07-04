السجن 5 سنوات لوزير نرويجي اعتدى على طالبي لجوء

أصدرت محكمة نرويجية حكما بالسجن خمس سنوات على وزير سابق دين بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء خلال سنوات، على ما قال مدعون الخميس.

ودين سفين لودفيغسين البالغ 72 عاما باستغلال منصبه كحاكم مقاطعة واستغلال الموقف الضعيف لثلاثة رجال يعاني أحدهم إعاقة ذهنية.

وأصدرت المحكمة حكمها الأربعاء قبل أن يعلن الخميس.

وارتكب الوزير السابق اعتداءاته بحق الرجال الثلاثة البالغين الآن ما بين 25 و34 عاما بين عامي 2011 و2017، بحسب وثائق المحكمة التي أطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وأبلغ الضحايا المحكمة أنّ لودفيغسين، الذي تقاعد الآن، منحهم وظائف وأماكن إقامة في مقابل "خدمات جنسية".

وقال اثنان من الضحايا إنهما كانا يخشيان أن تسحب منهما تصاريح الإقامة إذا لم يرضخا لمطالب لودفيغسين.

ونفى لودفيغسين مرارا ارتكاب أي فعل غير قانوني.

وقبل توليه منصب حاكم مقاطعة في النروج، شغل السياسي المحافظ السابق مناصب عدة.