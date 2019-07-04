تركيا تعتقل 3 فرنسيات و9 أطفال على صلة بداعش

اعتُقلت 3 فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم داعش، مع 9 أطفال، لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا من سوريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس.

وأوقفت السلطات التركية السيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) في محافظة كلس، وعُرّف عنهن بالأحرف الأولى من أسمائهن، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

لكن مصدراً أمنيًا أوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ شقيقين أعلنا مسؤوليتهما باسم داعش عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنسي حكم عليه بالإعدام في العراق خلال أيار/مايو الماضي لدوره في تنظيم داعش.

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وأفادت الأناضول أن الموقوفين 12 شخصًا نقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا.

وخلال السنوات الأولى منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، كانت تركيا نقطة العبور الأبرز للمقاتلين الأجانب الساعين للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

وشددت أنقرة، التي اتهمت بتجاهل المشكلة، لاحقًا الإجراءات على الحدود، ونفذت عمليات توقيف وتسليم واسعة للمطلوبين خاصة بعد وقوع سلسلة هجمات مدمرة تبناها مقاتلون متطرفون في تركيا.