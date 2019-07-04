زيارة خاطفة لبوتين إلى روما.. لقاء مع البابا ومباحثات تجارية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بزيارة خاطفة إلى روما والفاتيكان للقاء المسؤولين الإيطاليين والبابا فرنسيس، في أوج أزمة مع الغرب.

والتقى الرئيس الروسي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقال المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف في لقاء مع صحافيين عشية الزيارة، إن "القضايا الاقتصادية ستحتل الأولوية"، موضحاً أن "مبادلاتنا التجارية لم تتمكن من العودة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2014" عندما بلغت 54 مليار دولار.

وعبّر عن أسفه لأن "إيطاليا تراجعت من المرتبة الثالثة أو الرابعة على لائحة شركائنا الاقتصاديين إلى المرتبة الثامنة بسبب العقوبات الأوروبية وعقوباتنا المتبادلة".

وفرضت على روسيا منذ 2014 عقوبات اقتصادية أوروبية وأميركية غير مسبوقة بسبب الأزمة الأوكرانية.

ويرغب الرئيس الروسي في بحث العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وسوريا وأوكرانيا وليبيا مع السلطات الإيطالية، وكذلك البرنامج النووي الإيراني.

ويلقى بوتين على الأرجح أذنا صاغية من قبل الحكومة الإيطالية التي تحكم منذ 13 شهرا وتضم في صفوفها ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة (يمين قومي) الذي يعد من أشد المعجبين بالرئيس الروسي.

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وتأتي زيارة بوتين إلى إيطاليا بينما تراجعت العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ انتهاء الحرب الباردة بسبب الخلافات حول سوريا وفضائح التدخل المفترض في الانتخابات والتجسس.

وكانت المحطة الأولى في زيارته ستكون لقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان. ويُعد هذا الاجتماع الثالث بين الرجلين، إذ إن البابا استقبل بوتين آخر مرة في حزيران/يونيو 2015.

وقبل أن يغادر روما مساء الخميس، سيعقد بوتين لقاء غير رسمي مع صديقه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني.