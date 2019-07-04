فرنسا تتجه لإعلان الحرب على خطاب الكراهية بالإنترنت

أقر مشرعون فرنسيون إجراء يرمي إلى إجبار محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

والإجراء الذي تبنته اليوم الخميس الغرفة الدنيا من البرلمان يستلزم من الشبكات الاجتماعية أن تزيل خطاب الكراهية خلال 24 ساعة من انتهاك مؤكد.

وعلى محركات البحث أن تتوقف عن الإشارة إليه أيضا.

وهذا الشرط وهو جزء من مشروع قانون حول تنظيم الإنترنت يستهدف المقاطع المصورة أو الرسائل التي تحرض على الإرهاب أو الكراهية أو العنف أو الإساءة العنصرية أو الدينية أو تمجدها.

ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات باهظة.

وأثار مشروع القانون نقاشا محتدما في الجمعية الوطنية حول كيفية تحديد خطاب الكراهية.

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع القانون في وقت سابق من العام الجاري وسط زيادة في الحوادث المعادية للسامية في فرنسا ومخاوف حول الخطاب المتطرف على الإنترنت.