الحكم بالسجن 5 سنوات على ألمانية لانضمامها لداعش

حكم على امرأة ألمانية بالسجن خمس سنوات لانضمامها إلى تنظيم داعش.

وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتغارت بجنوب غربي ألمانيا، قد أدانت في وقت سابق اليوم المدعى عليها البالغة من العمر 32 عاما بالانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية.

المرأة التي تم تعريفها فقط باسم سابين أولريك ش، بسبب قواعد الخصوصية الألمانية، عاشت في سوريا من أواخر 2013 إلى أغسطس/آب 2017.

قال الادعاء إنها تزوجت من مقاتل من التنظيم، حيث عاشت معه في منازل استولى عليها التنظيم.

وذكر أنها تلقت تدريبات على الأسلحة بين عامي 2014 ومنتصف 2017، وكتبت في مدونات تشيد بالحياة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

ولقي زوجها حتفه في القتال في عام 2016.

واعتقلت القوات الكردية المرأة في سبتمبر/أيلول 2017 مع زوجات مقاتلي التنظيم الأخريات وأعيدت إلى ألمانيا في أبريل/نيسان 2018.