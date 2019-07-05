قتلى وجرحى بانفجار "مفخخة" جنوب تركيا

أفاد مراسل "العربية"، الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار سيارة في بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 3 أشخاص قتلوا في انفجار سيارة، الجمعة، في منطقة الريحانية بجنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول" إنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

موضوع يهمك قال مصدر أمني، لرويترز اليوم الأربعاء إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق في خط استراتيجي لأنابيب النفط في شمال العراق... اندلاع حريق بخط أنابيب نفط عراقي يربط بين كركوك وتركيا العراق

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن "مصادر أمنية"، أن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً عن مبنى القائمقامية.

أردوغان يلمح لـ"الإرهاب"

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "نتائج أولية" تشير إلى أن تفجير سيارة في جنوب تركيا "ربما يكون مرتبطاً بالإرهاب".

وقال للصحافيين في اسطنبول إن "العناصر الأولية تشير إلى أنه على الأرجح عمل إرهابي". وأضاف "من الواضح أنّه كان ثمة قنبلة في السيارة".

وتابع في تصريح متلفز "زملاؤنا يقومون بالتحقيقات للكشف عن الملابسات"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعطي معلومات إضافية في الساعات المقبلة.

وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون التركي ألسنة اللهب تخرج من السيارة والدخان الكثيف بينما كان رجال الإطفاء يسعون لإطفاء الحريق.