لندن.. القبض على سويدية مشتبه بارتكابها جريمة إرهابية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على امرأة سويدية في مطار غاتويك بلندن، للاشتباه في ارتكابها جريمة إرهابية.

وذكرت الشرطة، الجمعة أنه، تم اعتقال المشتبه بها، البالغة من العمر 40 عاماً، بعد ظهر الخميس، بعد وصولها إلى بريطانيا على متن طائرة قادمة من إيطاليا.

واعتقلتها وحدة شرطة مكافحة الإرهاب جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إنها تشتبه في انتهاك المرأة قانون الإرهاب لعام 2000 من خلال إعداد أعمال إرهابية.

ولم يتم توجيه اتهام لها أو تحديد هويتها، وتستجوبها الشرطة.

وحددت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب الدولي الرسمي عند مستوى "شديد"، مما يعني أن الهجوم أمر مرجح للغاية، وفق محللي الاستخبارات.