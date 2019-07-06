أفغانستان.. قتلى وجرحى بقصف استهدف سوقاً مزدحمة

قتل 14 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحمة في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون السبت.

وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة طالبان صباح الجمعة على السوق الواقع في خواجه سبز بوش بولاية فارياب، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.

وقال رضائي لوكالة فرانس برس: "قتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال". وأضاف أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق. ولم يصدر أي بيان عن الحركة.

وقال مدير الصحة العامة في فارياب، نعيم مصمم، إن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصاً و39 جريحاً بينهم أربعة أطفال.

وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوا إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ.

ويأتي القصف فيما تتواصل المعارك بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية، ورغم محادثات بين مسؤولين من طالبان ومفاوضين أميركيين في الدوحة سعياً لإنهاء النزاع.

والأحد، يلتقي مسؤولو الحركة المتمردة في العاصمة القطرية ممثلي المجتمع الأفغاني في إطار عملية سلام محتملة.