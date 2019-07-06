وزير ألماني يناشد إيطاليا فتح موانئها أمام سفن الإغاثة

ناشد وزير الداخلية الألماني نظيره الإيطالي إعادة النظر في سياسته المتمثلة بإغلاق موانئ البلاد أمام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هورست زيهوفر كتب، السبت، إلى نظيره الإيطالي، ماتيو سالفيني، يطالبه بعدم ترك السفن التي تنقذ أشخاصاً على متنها في البحر المتوسط لأسابيع لأنهم لا يستطيعون العثور على ميناء.

وقال زيهوفر: "أناشدكم أن تعيدوا بشكل عاجل النظر في موقفكم الرافض لفتح الموانئ الإيطالية".

وتابع أنه بسبب المسؤولية الأوروبية "وقيمنا المشتركة"، لا ينبغي أن يكون هناك فارق بين أي منظمة التي أنقذت المهاجرين، وجنسية طاقم السفينة، والعلم الذي ترفعه.

وأوضح زيهوفر، الذي اتخذ لنفسه خطاً واضحاً بشأن الهجرة، أن ألمانيا مستعدة لاستقبال بعض المهاجرين المتواجدين على متن السفينتين الموجودتين خارج المياه الإيطالية، إحداهما تابعة لمجموعة ألمانية، إذا فعلت دول أوروبية أخرى نفس الشيء.