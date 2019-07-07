أفغانستان..مقتل 12وإصابة 50 بهجوم لطالبان بسيارة ملغومة

قال مسؤولون حكوميون وحركة طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا ما لا يقل عن 8 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، و4 مدنيين، وأصابوا أكثر من 50 مدنياً في تفجير سيارة ملغومة في إقليم غزنة بوسط البلاد اليوم الأحد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بالقرب من إدارة الأمن الوطني في مدينة غزنة، خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الأحد.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان: "سقط العشرات من أفراد إدارة الأمن الوطني بين قتيل وجريح".

وأكد عارف نوري المتحدث باسم حكومة إقليم غزنة مقتل ثمانية من أفراد مديرية الأمن و4 مدنيين وإصابة أكثر من 50 مدنياً، وقال

"تم نقل الكثير من المصابين إلى المستشفى".

ولم يتضح بعد إن كان الهجوم نفذه انتحاري.

والانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة بمدينة غزنة هو أحدث هجوم في موجة هجمات شبه يومية تشنها حركة طالبان التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان وتواصل تكثيف الهجمات على القوات الأفغانية رغم الجهود المتزايدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاماً.