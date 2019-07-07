إسرائيل تعلن جرح 5 جنود دهساً وتعتقل "المنفذ"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، أن 5 جنود إسرائيليين جرحوا، مساء السبت، في عملية دهس قال إنه اعتقل "منفذها" الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الجنود كانوا "متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار "نشاط عملياتي" مساء السبت عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم.

وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة بينما وصفت إصابة الاثنين الآخرين بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده اعتقلا عند الحاجز الواقع في شمال شرق القدس الشرقية المحتلة. ويفصل هذا الحاجز قرية حزما عن القدس الشرقية والمدينة المقدسة عن الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان "هجوماً بسيارة" وليس حادثاً عرضياً، وفق قوله.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتظام الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتسبب باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.