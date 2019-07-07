بريطانيا تدعو إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.



وقال المتحدث "انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق كاملا فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية، وفقاً لبنود الاتفاق".

واتفاق فيينا وقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

وبموجب الاتفاق، تلتزم إيران عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي والحد من انشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وجاء قرار إيران التراجع عن عدد من التزاماتها في شكل تدريجي ردا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب الأحادي من الاتفاق في ايار/مايو 2018.

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الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف التصعيد

وقال الاتحاد الأوروبي إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تناقش عقد اجتماع طارئ محتمل بعد إعلان إيران اعتزامها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

بدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، الأحد، قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب، والوصول إلى أكثر من 3.67%.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

لجنة مشتركة

وتابعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي"، "بما في ذلك اللجنة المشتركة".

وستضم اللجنة المشتركة للاتفاقية مسؤولين من الدول المشاركة - إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

هذا وتجتمع اللجنة عادة مرة كل ثلاثة أشهر، وعقد آخر اجتماع دوري لها في أواخر يونيو/ حزيران.

ألمانيا قلقة بشدة

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، نحن قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، وأضاف "نحث إيران بقوة على وقف جميع الأنشطة غير المتسقة مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها".

وأكد أن برلين على اتصال مع بريطانيا وفرنسا والمشاركين الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية.

جاء ذلك رداً على إعلان إيران، الأحد، تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، وقالت طهران إنها سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% "خلال ساعات". كما هددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي (خلال 60 يوماً) في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.