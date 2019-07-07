إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.9 درجة وتحذير من تسونامي

وقع زلزال بقوة 6.9 درجة، الأحد، قبالة سواحل إندونيسيا بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ما استدعى توجيه تحذير من حصول تسونامي، وهي الموجات البحرية العملاقة الناجمة عن الزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال سُجل على عمق 24 كيلومترا وتم تحديد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك.

وأصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيرا من حصول تسونامي.

ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدّثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

وقال بودي نورغيانتو: "كنت أهم بالنوم عندما بدأت النافذة بالاهتزاز". وأضاف أن "الزلزال كان قويا، هربت من منزلي كما هرب كل جيراني".

وحذّر المعهد الأميركي للجيوفيزياء من مخاطر وقوع أضرار كبيرة لا سيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

وإندونيسيا هي من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، فالأرخبيل نشأ من تقاطع صفائح تكتونية ويقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقع زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة في مقاطعة اتشيه في أقصى غرب الأرخبيل الإندونيسي، وتسبب بحدوث تسونامي هائل في كل أنحاء المحيط الهادئ، وأسفر عن حوالي 168 ألف قتيل.

ويعد هذا الزلزال المدمر ثالث أقوى زلزال مسجل منذ العام 1900، وتسبب بارتفاع قاع المحيط في بعض المناطق الى نحو 15 مترا.

والعام الماضي، خلف زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وأعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويزي أكثر من 2200 قتيل وآلاف المفقودين.