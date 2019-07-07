مقتل 5 جنود نيجيريين في كمين لبوكو حرام

قتلت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، الأحد، ما لا يقل عن 5 جنود نيجيريين، وأصابت أكثر من 12 في كمين نصبته لهم شمال شرق البلاد أثناء تحول الجنود للمنطقة لإزالة أحد المعسكرات.

وترجح المصادر ارتفاع القتلى في ظل فقدان عدد من الجنود، إثر الهجوم الذي وقع الخميس في دامبوا بولاية بورنو في المنطقة نفسها.

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وتسبب متشددو جماعة "بوكو حرام" في قتل الآلاف وتشريد الملايين، منذ تمردهم على الحكومة طيلة 10 سنوات.

ولئن أكد البريجادير جنرال بولاما بيو حدوث مواجهة بين القوات و"بوكو حرام"، إلا أنه نفى وجود "خسائر في صفوف القوات".

وذكرت 3 مصادر عسكرية و3 مقاتلين يعملون مع جماعة حراسة محلية أنه جرى انتشال 5 جثث وإصابة 16 مقاتلاً، بينهم 14 جندياً ومدنياً. فيما اعتبر عدد من الجنود في ظل المفقودين.