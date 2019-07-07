20 جريحاً في انفجار بمنطقة تجارية في فلوريدا

وقع انفجار قوي السبت يرجح أنه ناجم عن تسرب غاز في مدينة بلانتيشن في فلوريدا، ما تسبب بإصابة نحو 20 شخصاً بجروح، كما أعلن جهاز الإطفاء الذي لا يزال يفتش المباني التي تحطمت نوافذها.

واثنان من الجرحى في حالة خطرة، كما أعلن جويل غوردون نائب قائد رجال الإطفاء في بلانتيشن الواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال ميامي في جنوب فلوريدا.

وتضرر ناد رياضي بشكل خاص، كما أضاف غوردون مشيرا إلى أن عدداً من الأشخاص كانوا داخله حين وقع الانفجار.

وقال "في هذه المرحلة يمكنني القول إنه لا قتلى"، مضيفاً أن الأمور "كادت أن تكون أسوأ بكثير".

ورفض تأكيد فرضية تسرب الغاز وراء حصول الانفجار. وكان رجال الإطفاء تحدثوا سابقا في تغريدة عن انفجار غاز.

وقال غوردون "لقد لاحظنا تسرب غاز عند وصولنا لكن لا يمكنني التأكيد أن ذلك هو سبب الانفجار".

وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى تحطم زجاج أحد المباني الكبرى جزئيا، فيما تناثر الحطام في الموقف.

ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.

وأوضح غوردون "نعتقد أننا عثرنا على الجميع" بعد إشارات من الأشخاص المفقودين، لكن عمليات البحث مستمرة.