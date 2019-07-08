الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم

دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إيران الى وقف كلّ أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية، مايا كوسيانسيتش: "نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار" الاتفاق النووي "والعودة عنها"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "قلق جداً" إزاء ما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.

وأكدت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي يومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، أن هذه الدعوة الأوروبية تتضمن "الكفّ عن إنتاج اليورانيوم المخصب بأعلى" من حد 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت إيران، الاثنين، أنها تخطت نسبة 4,5% في تخصيب اليورانيوم.

موضوع يهمك أعرب الكرملين الاثنين عن "قلقه" من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي... الكرملين قلق من النووي الإيراني ويدعو إلى مواصلة الحوار إيران

وقالت كوسيانسيتش: "إن الاتحاد الأوروبي على تواصل مع أطراف أخرى موقعة على الاتفاق النووي"، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات، خصوصاً آلية لتسوية النزاعات.

مزيد من العزل

وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من أن تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات محظورة سيترتب عليه "المزيد من العزل والعقوبات" بحقها.

ونددت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) أيضاً بإجراء إيران الأخير.

وحضت كل من لندن وبرلين في بيانين منفصلين طهران على العودة عن قرارها، فيما أعربت باريس من جهتها عن "قلقها الشديد" من القرار الإيراني وطلبت من طهران الكف عن أي نشاط "لا يتوافق" مع الاتفاق.