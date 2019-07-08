الصومال.. 5 قتلى في إطلاق نار عند حاجز أمني بمقديشو

قُتل 5 أشخاص، بينهم 3 مدنيين، الاثنين، في الصومال عندما أطلق مسلحون متطرفون من مجموعة الشباب، النار على نقطة مراقبة في العاصمة مقديشو، بحسب مصادر أمنية وشهود.

وقال محمد ادن، المسؤول الأمني في مقديشو: "هاجم مسلحان من مجموعة الشباب حاجزا وتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن، وقضى المهاجمان إضافة إلى شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين في تبادل إطلاق النار".

وكان شرطيون رصدوا قبيل ذلك في المنطقة ذاتها، حي سيبيانو بإقليم هودان، سيارة معبأة بالمتفجرات قاموا لاحقا بتفجيرها.

وقالت زكية حسين، مساعدة قائد شرطة مقديشو: "أحبطت قوات الأمن هجوما بالمتفجرات كان يستهدف مدنيين".

وأضافت: "في الوقت ذاته قتلت قوات الأمن إرهابيين من الشباب حاولا اختراق حاجز في حي سيبيانو"، دون تقديم حصيلة عن الاعتداء.

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وفي بيان مقتضب، أعلن تنظيم الشباب تبنيه الاعتداء وأعلن أن عناصره غادروا موقع الهجوم باستثناء اثنين قتلا.

وأفاد الشاهد، سليمان معلم، أن المهاجمين كانا يرتديان زي الجيش الصومالي وهو ما أتاح لهما الاقتراب من الحاجز دون إثارة شكوك.

وتابع: "أطلق المسلحان النار، وردت الشرطة بالمثل. واستمر الأمر لدقائق قليلة. وقُتل المهاجمان وأشخاص آخرون بينهم مدنيون".