رئيس البرلمان العربي: مساع لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الاثنين، أن البرلمان العربي سيواصل عمله في تنفيذ خطة العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأميركية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه يرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء وفد البرلمان الذي يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي بالسودان، حيث استمع وفد البرلمان العربي لشرح رئيس المجلس العسكري لتطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد الدكتور مشعل السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم، مرحبا بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وقال السلمي إن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الإثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.