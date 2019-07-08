قصة ضابط إسرائيلي قتل زميله في غزة!

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن أحد ضباطه قُتل "بطريق الخطأ" في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أثناء توغل سري في قطاع غزة على يد جنديّ آخر، خلال إطلاق النار على أفراد في حركة حماس.

وقال الجيش في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في حادثة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إنّ الرجل الذي تمّ التعريف عنه بأنّه "اللفتنانت كولونيل (إم+) قد أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في حماس.

وكان هؤلاء المقاتلين قد أوقَفوا الجنود الإسرائيليين من أجل استجوابهم، بحسب البيان.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "اللفتنانت كولونيل +أ+ أطلق النار على مجموعة من عناصر حماس (...)" وأنه "أثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل +إم+".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الرصاصة المميتة أطلِقت "بطريق الخطأ" من قبل اللفتنانت كولونيل +أ+.

والتوغل السرّي الذي نفّذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية تمّ تقديمه على أنهُ عمليّة استخباريّة رُصِدَ خلالها الجنود بالقرب من خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأودى القتال الذي أعقب هذه الأحداث، بحياة سبعة فلسطينيين، بينهم قائد عسكري من حماس التي تسيطر على القطاع.