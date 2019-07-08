وزارة الخارجية الصينية: نأسف للتصعيد النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن الصين تأسف للتصعيد الإيراني النووي وتدعو الأطراف لضبط النفس.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، قد صرح: "سنقلص أكثر التزامنا بالاتفاق إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى وعودها".

وأضاف: "الخطوات التي سنتخذها خلال شهرين ستكون ضمن إطار الاتفاق".

وندّدت دول عدة بقرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، وقالت روسيا، مطلع يوليو، إن إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف"، لكنها عزت ذلك إلى تصرفات الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، في نفس اليوم، إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.

وأعرب هنت، عن قلقه الشديد بعدما أعلنت إيران أنها جمعت مخزونا من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، لكنه أضاف أن بريطانيا لا تزال تدعم الاتفاق.

وأعلنت إيران في الأول من يوليو أنها "تجاوزت سقف الـ300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العام الماضي.