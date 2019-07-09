تركيا تواصل اعتقالات "الانقلاب".. القبض على 176 عسكريا

أعلن مكتب الادعاء العام في إسطنبول، الثلاثاء، أن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكرياً للاشتباه في صلتهم بشبكة تذكر أنقرة أنها وراء محاولة الانقلاب قبل 3 سنوات.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، ضابط برتبة كولونيل، واثنان برتبة لفتنانت كولونيل، وخمسة برتبة ميجر، وسبعة برتبة كابتن، و100 برتبة لفتنانت، في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتتهم أنقرة، فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

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وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية واتهموا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتخاذ محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتؤكد أنقرة أن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.