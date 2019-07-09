مقتل جنديين تركيين في هجوم نفذه مسلحون أكراد

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً على سيارة تابعة للجيش التركي، في جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث.

وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري، الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، ونفذه المسلحون عن بعد، ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي، وبدأ الحزب تمرده عام 1984، ويطالب بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.