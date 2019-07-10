الحريري: عقوبات واشنطن على حزب الله أخذت منحى جديداً

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأربعاء، أن العقوبات الأميركية، التي استهدفت اثنين من نواب ميليشيات حزب الله، للمرة الأولى أخذت "منحى جديداً" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً".

وتابع: "المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلاً أم آجلاً".

كما شدد الحريري على أنه ينبغي عدم تضخيم هذا الموضوع.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، استقالة السفير البريطاني في أميركا كيم داروش، عقب فضيحة تسريبات.وذكر بيان... بعد فضيحة تسريبات.. استقالة السفير البريطاني في أميركا أميركا

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قد ذكرت الأربعاء، أن رئاسة المجلس النيابي، ممثلة بنبيه بري، علقت على فرض عقوبات أميركية على نائبين من حزب الله.

وحسب الوكالة، فإن بري اعتبر التصنيف الأميركي "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟".

وقال بري: "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".