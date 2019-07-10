الصومال: إعدام 3 من "الشباب" أدينوا بمهاجمة فندق في 2017

أعدم الجيش الصومالي 3 أشخاص أدينوا بتنفيذ هجوم انتحاري على فندق في العاصمة عام 2017.

وذكر بيان صادر عن الجيش الصومالي أن الثلاثة قتلوا رميا بالرصاص على يد فرقة إعدام داخل أكاديمية للشرطة بمقديشو اليوم الأربعاء.

وأُدين الثلاثة بالمشاركة في هجوم على فندق "ناسا هابلود"، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 47 آخرين في أكتوبر/تشرين أول عام 2017.

وكان الثلاثة أعضاء في "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة، واعتقلوا خلال الهجوم على الفندق.

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وطُرد مسلحو الحركة من العاصمة قبل عدة سنوات، لكنهم يواصلون العمل في المناطق الريفية، ويشنون هجمات في كثير من الأحيان على فنادق بمقديشو.

والاثنين الماضي، قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين في الصومال عندما أطلق مسلحون من "حركة الشباب" النار على نقطة مراقبة في العاصمة مقديشو، بحسب مصادر أمنية وشهود.

وقال محمد ادن المسؤول الأمني في مقديشو "هاجم مسلحان من حركة الشباب حاجزا وتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن، وقد قُتل المهاجمان إضافةً إلى شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين في تبادل إطلاق النار".

وقال شاهد إن المهاجمين كانا يرتديان زي الجيش الصومالي وهو ما أتاح لهما الاقتراب من الحاجز دون إثارة شكوك. وفي بيان مقتضب أعلنت حركة الشباب تبنيها الاعتداء.

وكان شرطيون رصدوا قبيل ذلك في الحي ذاته، حي سيبيانو في إقليم هودان، سيارة معبأة بالمتفجرات تولوا لاحقا تفجيرها. وقالت زكية حسين مساعدة قائد شرطة مقديشو: "أحبطت قوات الأمن هجوما بالمتفجرات كان يستهدف مدنيين".