إيطاليا.. تعيين حليف سالفيني وزيرا للاتحاد الأوروبي

عُيّن الأربعاء، وزير شؤون العائلات الإيطالي لورنزو فونتانا، حليف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وزيراً لشؤون الاتحاد الأوروبي.

وبتعيينه يتولى فونتانا منصبا كان يشغله بالوكالة وعلى مدى أشهر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وكان سالفيني المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، وزعيم حزب الرابطة، قد اقترح تعيين فونتانا العضو في الحزب في هذا المنصب.

وفونتانا البالغ 39 عاما مقرّب من سالفيني، وهو كاثوليكي متديّن يعارض الإجهاض والإنجاب بواسطة أم بديلة.

وهو أيضا عضو سابق في مجلس بلدية فيرونا، وقد شغل سابقا منصب نائب رئيس البلدية، فضلا عن كونه نائبا سابقا في المجلس الأوروبي.

وأعلن كونتي أن فونتانا سيؤدي الأربعاء القسَم مع الوزيرة الجديدة لشؤون العائلات أليساندرا لوكاتيلي، وهي أيضا عضو في حزب الرابطة.

وكان باولو سافونا قد استقال من منصبه كوزير لشؤون الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير ليلتحق بالهيئة المشرفة على البورصة الإيطالية "كونسوب".