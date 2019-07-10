لقاء دبلوماسي أميركي روسي لبحث الخلافات.. ولا تقدم

التقى دبلوماسيون بارزون من الولايات المتحدة وروسيا في هلسنكي لبحث سبل خفض الخلافات بين موسكو وواشنطن، لكنهم لم يعلنوا عن إحراز أي تقدم على الفور.

وقالت الخارجية الأميركية إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الذي التقى نائب وزير الدفاع الروسي، سيرغي ريابكوف، "شدد على أنه بالرغم من سعي الولايات المتحدة لخفض الخلافات ودعم التعاون مع روسيا في عدد من التحديات العالمية، فإن التحركات السلبية لروسيا مستمرة في كونها حاجزاً أمام التقدم في علاقتنا الثنائية".

وأوضح ريابكوف أنه ناقشا فنزويلا من بين قضايا أخرى خلال اجتماع الأربعاء، لكنهما فشلا في الوصول لأرضية مشتركة.

كما أضاف أن روسيا ليست لديها أي قوات في فنزويلا، لكن يتعين عليها أحياناً إرسال خبراء إلى هناك، ولا ترى حاجة لمناقشة ذلك مع واشنطن.