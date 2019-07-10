وزير الصحة البريطاني: علينا إصلاح العلاقات مع أميركا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأربعاء، إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة بعد خلاف دبلوماسي مع الرئيس دونالد ترمب، لكنه لم يدعم بالكامل السفير البريطاني الذي يتعلق الخلاف به.

وانتقد ترمب، الثلاثاء، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "الحمقاء" وسفيرها "المخبول" لدى واشنطن بعد تسريب وثائق يصف فيها السفير الإدارة الأميركية بأنها "تفتقر للكفاءة" و"خرقاء".



وصرح هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "علينا إصلاح هذه العلاقات مع البيت الأبيض من جديد والتي تعد أكبر من شخص واحد لأنها مسألة كون هذه العلاقات بحال جيد على كل مستوى".



ويدعم هانكوك علناً رئيس بلدية لندن السابق، بوريس جونسون، ليصبح رئيس الوزراء المقبل.