الصين تدعو لضبط النفس في منطقة الخليج العربي

دعت الصين كافة الأطراف لتجنب التوترات في الخليج العربي بعدما أعلنت بريطانيا أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز صباح اليوم الخميس.

وقال جينغ شوانغ الناطق باسم الخارجية الصينية إن بيجين تأمل في أن تتمكن كافة الأطراف المعنية من "البقاء هادئة و(ملتزمة) بضبط النفس" وتحمي السلام والاستقرار في منطقة الخليج.

وقال جينغ للصحفيين اليوم الخميس إن الصين -أحد كبار عملاء النفط والغاز الذي يشحن عبر المضيق، تدرك التأثير الذي قد تحدثه الأحداث في المنطقة على الإمدادات العالمية للموارد.

الصين كانت إحدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وسعت للإبقاء عليه، رغم انسحاب الولايات المتحدة وإعلانها إعادة فرض العقوبات على طهران.