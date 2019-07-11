اليونان: مصرع 5 سياح في عواصف بَرَد عنيفة

لقي 5 سيّاح أجانب على الأقلّ مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان ليل الأربعاء-الخميس في عواصف بَرَد عنيفة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إنّ رجلاً روسياً وابنه قتلا من جرّاء سقوط شجرة في فندق في منتجع كاساندرا البحري على بعد 70 كلم من تيسالونيكي، ثاني كبرى مدن اليونان.

وفي منطقة بروبونتيدا لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما، بينما قضت سائحة رومانية من جرّاء تطاير سطح منزل بسبب الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة.

وبحسب التلفزيون الحكومي "إرت" فإنّ العواصف أدّت إلى سقوط قتيل سادس هو طفل وفقدان أثر صياد سمك، لكنّ الشرطة لم تؤكد هاتين المعلومتين حتى الساعة.

وأفاد "إرت" أنّ السلطات أعلنت حالة الطوارئ في منطقة خالكيذيكي التي توجّه إليها وزير شؤون حماية المواطن، ميخاليس خريسوخيديس، مساء الأربعاء للوقوف على عمليات الإنقاذ.

واليونان التي شهدت في اليومين الأخيرين موجة قيظ بلغت فيها درجات الحرارة 37 درجة مئوية، وجدت نفسها مساء الأربعاء أمام عواصف بَرَد عنيفة تصاحبها رياح عاتية ولا سيما في شمال البلاد.