حماس: إسرائيل تقتل عنصراً من "القسام"

توفي فلسطيني من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الخميس، متأثراً بإصابته، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه الرصاص صباح اليوم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على مجموعة فلسطينيين، ما أدى لإصابة أحدهم، الذي أعلنت وفاته بعد ساعات من إطلاق النار.

كذلك، تعرضت نقطة أخرى لحركة حماس شرق رفح جنوب قطاع غزة، لكن لم تقع إصابات.

ونعت كتائب القسام محمد الأدهم، مؤكدة أنه أحد أفراد قوة تابعة لها سمتها "حماة الثغور".

يأتي هذا بينما يُجري وفد المخابرات المصرية مباحثات في إسرائيل قبل الانتقال لاحقاً إلى رام الله، وغزة ربما، في محاولة لإنجاز ترتيبات التهدئة.