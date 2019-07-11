مقتل 11 شخص إثر اصطدام قطارين جنوبي باكستان

اصطدم قطار ركاب بآخر مخصص للشحن في جنوب باكستان اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 11 شخص في الأقل وإصابة 64 آخرين، وفقا لمسؤول.

وكان قطار الشحن متوقفا عندما ارتطم به قطار الركاب السريع في محطة "والهار" للسكك الحديد في رحيم يار خان، المدينة الرئيسية في إقليم البنجاب.

وذكر المسؤول الحكومي البارز جميل أحمد أن مستشفيات أعلنت الطوارئ، وتلقت مصابين جراء الحادث.

وقال إن حالة بعض المصابين حرجة. من جانبه أمر رئيس الوزراء عمران خان السلطات بتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للضحايا.

وأضاف في بيان أنه شعر بالحزن بعد علمه بوقوع هذا الحادث.

وأمر خان وزير السكك الحديد شيخ راشد أحمد "باتخاذ خطوات طارئة لمواجهة إهمال البنية التحتية للسكك الحديد، الممتد منذ عقود، وضمان معايير السلامة."

وقالت السلطات إن الجيش يشارك في جهود الإنقاذ.

تشيع حوادث القطارات في باكستان بسبب ضعف البنية التحتية، وإهمال سلطات السكك الحديد.