موسكو.. قتيل وجرحى بحريق "هائل" في محطة طاقة

قال مسؤولون روس إن حريقاً هائلاً قرب محطة طاقة خارج موسكو أسفر عن مقتل شخص واحد وأصاب 13 آخرين على الأقل.

وصرحت شركة الطاقة "موسينيرجو"، في بيان، أن الحريق اندلع صباح الخميس في خط أنابيب غاز. وأضافت الشركة أن محطة الطاقة نفسها لم تتضرر، كما أن الطاقة الواصلة لمنطقة موسكو لن تنقطع.

وأوضحت وزارة الطوارئ في روسيا أن شخصاً لقي حتفه في الحريق وأودع آخر المستشفى بحروق بالغة.

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وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق في خط الأنابيب بحلول الظهيرة، لكن ألسنة النيران امتدت إلى مبنى مجاور خاو.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله إن حريقاً كبيراً شبَّ في محطة لتوليد الكهرباء في منطقة موسكو، الخميس.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة كبيرة من اللهب ترتفع فوق المحطة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شاهد قوله إن ألسنة اللهب ارتفعت لنحو 50 متراً.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن رجال الإطفاء في طريقهم إلى مكان الحريق.