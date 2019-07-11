هبوط اضطراري لطائرة ركاب في بودابست كانت متجهة للغردقة

ذكرت وكالة الأنباء المجرية "إم.تي.آي"، أن طائرة تشغلها شركة الطيران التشيكية "سمارت وينجز" قامت بهبوط اضطراري الخميس، بعد قليل من إقلاعها من مطار بودابست متجهة إلى مدينة الغردقة في مصر، بعد عطل في أجهزة الهبوط.

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وأضافت الوكالة نقلا عن متحدث باسم مطار (ليست فرنس) أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-400، عادت إلى بودابست وهبطت بسلام دون أن يصاب أحد.

وكانت الطائرة تقل 151 راكبا وطاقما من تسعة أفراد.

وشركة (سمارت وينجز) أكبر شركة طيران تشيكية وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا في وسط أوروبا، حسبما يفيد الموقع الإلكتروني للشركة.