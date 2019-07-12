الصومال.. انفجار ضخم يستهدف نواباً وشيوخ قبائل

أكد ضابط بالشرطة الصومالية، الجمعة، أن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، ثم أعقب الانفجار إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه.

وقال الرائد محمد عبدي من كيسمايو: "وقع انفجار في فندق يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية. كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعا هناك. من المبكر معرفة إن كان هناك أي ضحايا".



وأقر المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب، بمسؤولية الحركة عن الهجوم الانتحاري.

