فرنسا.. مشجع لمنتخب الجزائر يدهس عائلة ويقتل امرأة

فقد أحد مشجعي منتخب الجزائر لكرة القدم السيطرة على سيارته ودهس عائلة مساء الخميس في مونبيلييه بجنوب فرنسا، ما أدى إلى مقتل الأم وإصابة ابنتها ورضيعها بجروح خطيرة، كما علم من مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه إن المشجع الذي كان يقود "بسرعة كبيرة" أوقف، بينما تم نقل الرضيع بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأصيبت الفتاة البالغة 17 عاما بكسور في أطرافها السفلية.

وكانت الجزائر قد تأهلت الخميس، إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز 4-3 بركلات الترجيح على ساحل العاج، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 في استاد السويس الجديد.

وتقدمت الجزائر في الدقيقة 20 عبر سفيان فيغولي، بينما انتظرت ساحل العاج حتى الدقيقة 62 لتدرك التعادل عبر جوناثان كوجا، وهو أول هدف يسكن مرمى الجزائر خلال خمس مباريات في البطولة.

وستلتقي الجزائر مع نيجيريا في قبل النهائي يوم الأحد المقبل، بينما ستنتظر السنغال الفائز من آخر مباريات دور الثمانية بين تونس ومدغشقر التي ستقام في وقت لاحق يوم الخميس.