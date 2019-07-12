للدعوة إلى تهدئة.. وفد أمني مصري في غزة

وصل وسطاء مصريون إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس اليوم الجمعة، بعد مخاوف من تجدد التوتر على طول حدود القطاع مع إسرائيل في أعقاب قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أحد عناصر حماس في إطلاق نار.

بدأ الوفد المصري، والذي يضم مسؤولين بارزين في المخابرات العامة المصرية، محادثات مع حماس وفصائل أخرى في غزة.

وقال المسؤول في حماس صلاح البردويل إن المحادثات تركزت على هدنة غير رسمية توسطت فيها مصر بين حركته وإسرائيل، وجهود تحقيق المصالحة بين حماس وفتح بقيادة الرئيس محمود عباس.

وفي الأثناء، تجمع آلاف الفلسطينيين في خمسة مواقع على السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل ضمن تظاهرات أسبوعية أطلقتها حماس العام الماضي احتجاجا على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2007.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 33 فلسطينيا أصيبوا بطلقات نارية خلال التظاهرة الأسبوعية.