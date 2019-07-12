مرسوم ليوقعه رئيس الأرجنتين يصنف حزب الله منظمة إرهابية

وعد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، الخميس، بتوقيع مرسوم يجعل منها "أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية" عبر تأسيس RENAPOST اختصارا لاسم "السجل الوطني للمنظمات والأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية" الخاص بمن يصعب محاكمتهم حاليا "بسبب عوائق قانونية"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية من تفاصيل بشأن المرسوم نقلتها عن المحامي Miguel Ángel Pichetto زعيم الأغلبية بالكونغرس، والمرشح لمنصب نائب الرئيس بانتخابات ستجري في 27 أكتوبر المقبل، وفيها ينوي ماكري الذي انتخبوه في 2015 تجديد ولايته لأربع سنوات أخرى.

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وكان بيشوتّو اجتمع في العاصمة بوينس آيرس، إلى قيّمين على "لجنة الجمعيات الإسرائيلية- الأرجنتينية" المعروفة بأحرف DAIA اختصارا، وأخبرهم بالمرسوم الذي ينوي ماكري توقيعه الخميس المقبل لمناسبة مرور 25 سنة على تفجير مقر "الجمعية الإسرائيلية- الأرجنتينية" في 18 يوليو 1994 بالعاصمة، وهو تفجير أتت "العربية.نت" على ذكره في بعض تقاريرها، وتصفه "بلاد التانغو" دائماً بأنه أكبر عمل إرهابي تعرضت له في تاريخها، وتاريخ أميركا اللاتينية.

انتحاري قاد سيارة "فان" محمّلة بأكثر من 300 كيلوغرام من المتفجرات، واقتحم بها مقر جمعية AMIA البادي عنه فيديو بعد التفجير أعلاه، فأتي تدميرا على معظمه، وقتل بين الركام 85 شخصا، وجرح 300 آخرون، بعملية ألمحت الأرجنتين مرارا إلى ما ينفيه الحزب، وهو أنه لعب دورا مع 5 مسؤولين إيرانيين بتنفيذها، كما بتنفيذ ثانية تمت قبلها بعامين على الطريقة المتطرفة أيضا، وفيها فجّر انتحاري سفارة إسرائيل هناك، فقتل 29 وجرح وشوّه 200 آخرين.

صحيفة Calrin الواسعة الانتشار، ذكرت أن المرسوم "الذي تحتاج مسودته إلى إضافة بعض التفاصيل النهائية قبل توقيعه، يأتي بعد طلبات وتمنيات قوية من الخارج، كما وعبر نصيحة من الدبلوماسية الأرجنتينية، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية" عبر الإعلان عن ضمه إلى السجل الوطني للمشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية، خلال مؤتمر قمة عن مكافحة الإرهاب سيعقد يومي 18 و19 الشهر الجاري في بوينس آيرس "ويحضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ممثلا عن الرئيس ترمب"، بحسب الصحيفة.

كما وصفت "كلارين" السجل بأنه مختلف عما في أي بلد آخر، وعمله سيكون من مسؤولية وزارة العدل في البلاد المقيم فيها مليون عربي بين مغترب ومتحدر، أكثر من نصفهم لبنانيون، وأشهرهم من كتبت عنها "العربية.نت" تقريرا شاملا قبل 4 سنوات، وهي جوليانا عواضة، زوجة الرئيس ماكري نفسه، والمولودة قبل 45 سنة في بوينس آيرس، لأب لبناني هاجر من مدينة بعلبك وأم أصلها من الشمال السوري.