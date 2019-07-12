نوبات ارتجاف ميركل "محرّمة" داخل حزبها

أشارت صحيفة بيلد، الأكثر قراءة في ألمانيا، الجمعة إلى أنّ حزب المستشارة أنجيلا ميركل لا يتناول مسألة نوبات الارتجاف التي تتعرض لها منذ شهر داخل صفوفه.

وأبدت الصحيفة عبر موقعها استياءها من واقع أن يتصرف الاتحاد الديمقراطي المسيحي "كما لو أنّ أنجيلا ميركل لم تتعرض أبداً لثلاث نوبات ارتجاف".

وبينما تتساءل الصحافة الألمانية والدولية بشأن صحة ميركل، لفتت الصحيفة النافذة والتابعة لمجموعة "اكسل سبرينغر" إلى أنّ هذه الأحداث تمثل "موضوعاً محرّماً" داخل حزب المستشارة.

ولم يرَ الحزب الذي قادته ميركل حتى تاريخ كانون الأول/ديسمبر الماضي، من الملائم تناول هذه المسألة في نشراته الصحافية التي يرسلها صباح كل يوم إلى كل المسؤولين فيه.

موضوع يهمك هل تسافر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكثر مما ينبغي؟ هكذا تساءلت صحيفة "بيلد الشعبية"، الجمعة، مع تزايد قلق الألمان... ارتعاشات ميركل تثير قلقاً ألمانياً.. هل تسافر كثيرا؟ العرب و العالم

غير أنّ الصحيفة وصفت نوبات الارتجاف بـ"الغامضة"، وقالت إنّها "الموضوع الأول في كل وسائل الإعلام الألمانية".

والخميس، جلست ميركل التي تتحضر للاحتفال بعيد ميلادها الـ65، بشكل استثنائي على كرسي أثناء عزف نشيدين وطنيين بعد يوم من تعرضها لنوبات جديدة.

وبدت المستشارة التي لا تزال في منصبها منذ 14 عاماً مطمئنة الأربعاء بشأن صحتها.

وعزت الحادث إلى رد فعل نفسي متعلق بالقلق الناجم عن أول أزمة ارتجاف قبل أقل من شهر.

ووفقاً لبيلد، فإنّ ميركل أجرت فحوصاً طبية معمّقة، وخصوصا للدم، بعد تعرضها لأول نوبة في 18 حزيران/يونيو بينما كانت إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونسبت نوبة الارتجاف الأولى إلى الجفاف. لكنها تعرضت لنوبة ثانية بعد أسبوع في أواخر حزيران/يونيو، قبل ساعات من موعد إقلاع طائرتها إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.