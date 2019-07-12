6 قتلى في تفجير انتحاري في حفل زفاف بأفغانستان

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 14 بجروح الجمعة في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في شرق أفغانستان، وفق ما صرح به مسؤولون لوكالة فرانس برس.

ونفت حركة طالبان التي كانت قد تعهدت بعدم استهداف المدنيين، أي مسؤولية عن التفجير الذي وقع في ولاية ننغرهار.

وتؤوي المنطقة القريبة من الحدود الباكستانية منظمات متمردة أخرى مثل تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة.

وقال المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوجياني لوكالة فرانس برس "الساعة الثامنة هذا الصباح (03,00 ت غ) فجر انتحاري نفسه في حفل زفاف ... في منطقة باشيراغام".

وأضاف "تسبب ذلك بمقتل ستة أشخاص وجرح 14"، بعدما كان أشار في وقت سابق إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من أربعين.

وأكد حضرت خان خاكسار حاكم منطقة باشيراغام الحصيلة الجديدة.

ويأتي التفجير بعد أيام من محادثات تاريخية ضمت ممثلين لأطراف أفغان وحركة طالبان في إطار مساع بقيادة أميركية لإنهاء الحرب.

وفي ختام قمة استمرت يومين في الدوحة، تعهدت الشخصيات المجتمعة بإعداد "خريطة طريق للسلام" والسعي لعدم سقوط ضحايا من المدنيين.

كما جرت محادثات مباشرة بين الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وطالبان الأسبوع الماضي.