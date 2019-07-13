تركيا تبدأ عملية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إنها شنت عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وأعلنت الوزارة، في بيان، بدء "عملية مخلب- 2" لتدمير الكهوف والملاجئ التي يستخدمها أعضاء حزب العمال الكردستاني، في منطقة هاكورك.

وقالت إن العملية بدأت في وقت متأخر الجمعة بالقوات الخاصة والغارات الجوية والمدفعية.

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وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد تركيا للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية عام 1984، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الجماعة، المتمركزة في جبال قنديل شمال العراق، منظمة إرهابية.

يذكر أن عملية "مخلب - 1" لتركيا بدأت في شهر مايو الماضي، واستهدفت مواقع مقاتلي الحزب في مناطق غارا وزاب وأفشين، وغيرها.