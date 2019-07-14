إنقاذ 141 مهاجرا في البحر بين المغرب وإسبانيا

أنقذت البحرية الإسبانية 141 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الإفريقية في البحر السبت كانوا على عدة مراكب بين المغرب وإسبانيا.

وقال متحدث باسم البحرية الإسبانية إنه تمت نجدة 86 شخصاً، بينهم 14 امرأة وثلاثة أطفال كانوا في مركبين في بحر البوران (البحران بالعربية).

وكان أحد المركبين بدأ يجنح وبات بعض ركابه في البحر، لكن تم في نهاية المطاف إنقاذ جميع من فيه.

وبدأ هؤلاء بالوصول مع بداية المساء إلى ميناء مدينة المرية بالأندلس (جنوب شرق)، بحسب المصدر ذاته.

وإلى الغرب عند منطقة مضيق جبل طارق، أنقذت فرق النجدة ثلاثة رجال كانوا في قارب (كياك) و52 كانوا في زورق بينهم 14 امراة.

وهم في طريقهم إلى الخيتراس (الجزيرة الخضراء) جنوب إسبانيا.

ووصل نحو 11 ألف مهاجر إلى إسبانيا بحرا منذ بداية 2019 ولقي 203 حتفهم خلال محاولة العبور إلى أوروبا، بحسب آخر إحصاء لمنظمة الهجرة الدولية في العاشر من تموز/يوليو.

وفي الإجمال لقي 682 شخصا حتفهم أو فقدوا منذ بداية العام في البحر الأبيض المتوسط، في حين بلغ إجمالي من وصلوا نحو 31600 مهاجر، بحسب المنظمة.