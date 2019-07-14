تركيا تواصل تسلم أجزاء نظام إس-400 من روسيا

لليوم الثالث على التوالي، الأحد، سلمت روسيا مكونات نظام إس-400 للدفاع الجوي لتركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر "تويتر" هبوط طائرتي شحن روسيتين خامسة وسادسة في قاعدة "مرتد" الجوية بالقرب من العاصمة أنقرة. وقالت إنه من المتوقع هبوط طائرتين أخريين في غضون ساعات.

وبدأت عمليات تسليم نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، الذي تسبب في شقاق بين تركيا والولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وحذرت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً من أنها ستفرض عقوبات اقتصادية وستطرد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الشبحية من طراز إف-35 إذا لم تتخلَّ أنقرة عن شراء إس-400.

موضوع يهمك عقدت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة... خلية الإخوان المضبوطة بالكويت عقدت اجتماعات بقطر وتركيا مصر

رفضت تركيا، وهي دولة عضو في حلف الناتو، الرضوخ للضغوط الأميركية، قائلة إن المشتريات الدفاعية مسألة سيادة وطنية.

وذكرت "بلومبيرغ"، الأحد، أن فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، توصل لحزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على تلقيها أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S- 400، واتفق الفريق على إعلان الخطة خلال الأيام المقبلة.

واختارت الإدارة واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار، طبقاً لقانون مكافحة أعداء أميركا دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها.

وقال مصدر لـ"بلومبيرغ" إن الإدارة اتفقت على الإعلان عن العقوبات في أواخر الأسبوع المقبل. وتريد الإدارة الانتظار حتى بعد يوم الاثنين الذي تحل فيه ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن محاولة الانقلاب، كما يزعم أنصار الرئيس التركي.

وتم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي الأميركي. ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق على العقوبات التي تنتظر توقيع ترمب وكبار مستشاريه.