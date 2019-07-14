زلزال بقوة 6.6 يضرب شمال غربي أستراليا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الأحد، إن زلزالاً بقوة 6.6 درجة هزَّ منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا، بحسب وكالة "رويترز".

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال، الذي قالت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومتراً على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.

ونقلت "فرانس برس" عن المعهد قوله إن الزلزال السطحي حصل على بعد 203 كيلومترات نحو غرب منتجع بروم البحري في غرب أستراليا. وشعر بالهزّة سكان منتجع بروم وبورت هيدلاند، وهو المرفأ الأسترالي الرئيسي لتصدير المعادن.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي السيارات والبنايات، وهي تهتز والسلع وهي تسقط من على الأرفف، وأبلغ بعض السكان عن وقوع أضرار مادية طفيفة.

وتقع بروم في منطقة كيمبرلي التي تضم مواقع للتعدين وإنتاج البترول في شمال غربي أستراليا.

وأظهرت بيانات وكالة علوم الأرض أن سكاناً في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية شعروا بالزلزال، رغم أنها تقع على بعد أكثر من ألفي كيلومتر. كما تم تسجيل تابع بلغت قوته 4.1 درجة.