إسرائيل تفرج عن الضابط الذي أشعل غضب الإثيوبيين

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الاثنين الإفراج بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه شاباً يهودياً من أصل إثيوبي، ما أثار احتجاجات واسعة على مستوى البلاد.

وقال ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة إنه عندما لاحظ شجاراً بين شبان في 30 حزيران/يونيو في كريات حاييم بالقرب من حيفا، حاول الفصل بينهم، وأنه قام بإطلاق النار بعدما شعر بأن حياته في خطر ما أدى إلى مقتل سولومون تيكا (19 عاماً).

لكن شهوداً شككوا في روايته، وسيخضع الضابط لسلسلة من القيود مع استمرار التحقيق.

ولم تعلن الوزارة قيمة الكفالة التي فرضتها المحكمة على ضابط الشرطة في جلستها المغلقة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن "المبلغ هو خمسة آلاف شيكل (نحو 1400 دولار)".

واندلعت احتجاجات عنيفة لليهود الإثيوبيين بعد مقتل الشاب طوال ثلاثة أيام في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد.

والاثنين، تظاهر عشرات الإثيوبيين على تل بالقرب من الكنيست الإسرائيلي ورددوا شعارات "الشرطي القاتل مكانه السجن" و"جميعنا سولومون تيكا" و"لا أسود ولا أبيض جميعنا بشر".

وارتدى البعض قمصاناً بيضاء تحمل أسماء 11 من الإثيوبيين الإسرائيليين قالوا "إنهم قُتلوا ظلماً من قبل الشرطة".

وسعى بعض المتظاهرين إلى إغلاق طريق قريب لكن الشرطة منعتهم واعتقلت سبعة أشخاص.

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل نحو 140 ألف شخص، بينهم أكثر من 50 ألفا ولدوا في هذا البلد.