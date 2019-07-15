السويد.. 9 قتلى في تحطم طائرة أثناء رحلة للقفز بالمظلات

أعلنت السلطات في السويد، الأحد، أن تسعة سويديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة كانوا على متنها في رحلة للقفز بالمظلات قرب مدينة أوميو الصغيرة شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم الشرطة، بيدر جونسون، إن الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل المظليين تحطمت على جزيرة في نهر أومي بعد وقت قصير من إقلاعها، مشيراً إلى أن سبب الحادث ليس معلوماً.

وأضاف أن الركاب كانوا في رحلة للقفز بالمظلات.

وذكرت الشرطة أن جميع القتلى سويديون، وأن أحدهم يحمل جنسية مزدوجة. كما لم تكشف عن أسماء الضحايا.

وعبر ملك السويد، الملك كارل السادس عشر جوستاف، عن حزنه وقدم تعازيه في بيان عبر فيسبوك، قائلاً: "في ضوء حادث التحطم المأساوي خارج أوميو اليوم والذي راح ضحيته تسعة أشخاص، أود تقديم التعازي. قلوبنا أنا وأسرتي مع أسر الضحايا وأقاربهم".

وقال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، إن الحكومة على اتصال وثيق بالسلطات المعنية التي فتحت تحقيقاً لمعرفة سبب التحطم.