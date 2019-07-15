الفيضانات تشرد 18 ألف شخص في ميانمار

أعلنت السلطات في ميانمار، الاثنين، أن أكثر من 18 ألف شخص اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب الأمطار الموسمية التي سقطت على مدى أيام وما نتج عنها من ارتفاع المياه بصورة خطيرة في نهرين.



وقالت هيئة إدارة الأزمات إن أربع بلدات على نهري إياروادي وتشيندوين تواجه خطر الغرق بعد ارتفاع المياه في النهرين.



وذكرت مديرة الهيئة، فايو لاي لاي هتون: "نقوم نحن والسلطات المحلية بمساعدة الناس وتقديم الطعام"، مشيرة إلى أنه من المتوقع نزوح آخرين عن ديارهم الاثنين.

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وسقطت أمطار غزيرة على الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا خلال موسم المطر الذي يبدأ من مايو/أيار وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.



وولاية كاتشين، التي تقع شمال البلاد، هي الأكثر تأثرا إذ نزح 14 ألفاً من سكانها عن ديارهم قرب ضفتي نهر إياروادي.



ونشرت وسائل إعلام صوراً لمنازل وسيارات وطرق غمرتها المياه في مدينة ماييتكايينا عاصمة الولاية.



وقالت هيئة إدارة الأزمات إن ثلاثة آلاف شخص آخرين أرغمتهم الأمطار على تغيير مكان إقامتهم في ولاية راخين غرب البلاد.